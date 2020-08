Les drôles de Macralles envoûtent la maison du Pays de Salm

Entre folklore, géologie et patrimoine, la maison du Pays de Salm documente l’histoire de cette région. Du coticule, sa pierre emblématique, aux macralles, ses créatures légendaires ; laissez-vous guider par un parcours découverte qui retrace mille ans d’histoire et de légendes de ce territoire si particulier …

Il y en a des choses à découvrir à la maison du Pays de Salm. Et pour cause, la région est née il y a plus d’un millénaire. Les premières traces d’un comte de Salm remontent à l’an 1000. Le comes Gisilbertus de Salmo était un homme brillant qui avait toujours une ardeur d’avance, comme le décrit Justine Piron, chargée de communication au syndicat d’initiative de Vielsalm.

Ce qui était particulier avec le comté de Salm, c’est qu’il était assez petit, et il est encore aujourd’hui assez méconnu. Mais le comte de Salm avait cette ardeur d’avance et cette envie d’y arriver par rapport à ses concurrents qui étaient beaucoup plus puissants que lui.

Et si le comté de Salm a pu rapidement tirer son épingle du jeu, c’est notamment grâce à son sous-sol. Ici, on retrouve du coticule : une pierre particulière, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.