Le véritable bonheur pour Christian Eloy : vivre en symbiose avec l’environnement

À Bouge, chez Christian Eloy, on se transmet la ferme depuis des générations. Grand amoureux de la nature, il ne se contente pas de s'occuper de ses vaches, il plante arbres et haies pour permettre à la faune et à la flore de se développer. Vivre en harmonie et dans le respect de l’environnement, c'est indispensable pour Christian.

Être agriculteur, c’est avant tout être bien dans la nature. Chez Christian, la ferme est très arborée. En plus de favoriser la biodiversité, cela apporte un véritable cachet à son lieu d’exploitation et de vie. Chez lui, un seul mot d’ordre : le respect de l’environnement.