Le vélo en ville ou sur le RAVeL : quelques règles à respecter pour plus de sécurité !

Hugo fait les trajets domicile-école/travail à vélo ! - Extrait de Le Beau Vélo de RAVeL (4/11)... Dans le village de Bas-Warneton, non loin de Comines, nous retrouvons Hugo A ses 16 ans, il décide de devenir plus autonome pour se rendre à l’école Il prend donc une décision : ne plus faire les trajets en voiture avec les adultes, il prend désormais le vélo et les transports en commun pour se déplacer Et on dirait qu’il y a tout ce qu’il faut ici !