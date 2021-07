Le slow tourisme ou comment visiter la Wallonie sans voiture !

Le slow tourisme en Wallonie - Extrait de Le Beau Vélo de RAVeL (2/11) - 07/07/2021 Wallonie Sans Voiture (collaboration entre WBT, Hike Up et Railtrip Travel) Lâchez la pédale d'accélérateur et découvrez la Wallonie en mode slow. Explorez la région avec la mobilité douce : train, vélo et à pied. Comment ça marche ? Votre escapade démarre toujours d’une gare. Vous avez ensuite la possibilité d’effectuer le parcours soit en train et à vélo soit en train et à pied. Les itinéraires sont interconnectables : en les combinant, vous avez la possibilité de passer de magnifiques vacances durables (une quinzaine de jours au total) en Wallonie ! Les itinéraires sont modulables, chacun peut créer son propre itinéraire selon les attractions qu'il souhaite visiter ou les hébergements réservés. Il est possible de rester plus longtemps dans le train si on est fatigués ou avec des enfants ou de plutôt réaliser une grande partie du parcours à pied ou à vélo!