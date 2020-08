Le RAVeL, une réussite wallonne qui fête ses 25 ans

Il y a 25 ans, le premier tronçon du Réseau Autonome des Voies Lentes (RAVeL) était inauguré entre les gares de Rochefort et de Villers-sur-Lesse. Depuis, plus de 45 autres itinéraires ont été aménagés à travers la Belgique suscitant un réel succès auprès des cyclistes de tout le pays. Les voies du RAVeL sont d’ailleurs utilisées dans quatre itinéraires par EuroVélo, son grand frère à l’échelle européenne.

Si l’objectif de permettre aux cyclistes de circuler de manière confortable et en sécurité semble évident, le RAVeL tient également à travers l’établissement de son réseau à se réapproprier des lieux qui ont fait l’histoire de notre pays et plus particulièrement de la Wallonie et qui étaient, depuis quelques années, abandonnés comme les voies de halage ou les anciennes lignes de chemin de fer. Un héritage qui est donc préservé et qui retrouve une seconde vie grâce aux tracés du RAVeL.

En plus de cet héritage culturel et historique, le Réseau Autonome des Voies Lentes espère donner la possibilité et l’envie aux Belges de découvrir les paysages qui les entourent que ce soit à vélo, mais aussi à pied ou à cheval. f