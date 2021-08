Le marché du vélo belge, quelques chiffres pour comprendre son succès.

Sous de nombreux aspects, 2020 s’est révélée une année particulière, et le secteur du vélo ne fait pas exception. Le premier confinement au printemps – au moment précis où les ventes devaient avoir le vent en poupe – a fait craindre le pire. Contrairement à de nombreux autres secteurs de la mobilité et du retail, l’intérêt pour les vélos a littéralement explosé à l’issue du premier confinement.

Suite à ce constat, TRAXIO, la fédération de la mobilité, a publié un dossier sur le marché des vélos neufs en Belgique. En voici un extrait pour vous aider à mieux appréhender le secteur :

Les loisirs réduits à leur plus simple expression pendant et immédiatement après le premier confinement, la promenade et le cyclisme ont occupé le haut du pavé en matière de détente et d’exercice. Cette tendance a favorisé l’intérêt et la demande de vélos. A la réouverture des vélocistes, les files se sont allongées – dans le respect des gestes barrières – pour s’acheter un nouveau vélo ou pour faire entretenir ou réparer le sien.