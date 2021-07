Le Château Fort de Logne et Le Musée de Logne deux attractions à ne pas manquer dans la vallée de l’Ourthe !

Au musée du Château Fort, plongez-vous dans les origines de Logne et l’époque mérovingienne… Les trésors que ce dernier recèle furent protégés plus de 480 ans à 56 mètres de profondeur. On y trouve les restes d’une grande machine de levage en bois, destinée à remonter les seaux d’eau et plus bas encore, des centaines d’objets témoignant de la vie au château, souvent en très bon état de conservation, en particulier les objets en bois : bols, écuelles, armes toujours munies de leurs poignées…



Au musée, les objets retrouvent leur signification avec par exemple la reconstitution d’une table et d’une cheminée médiévale.