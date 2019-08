Le Beau Vélo de RAVeL sera à Comines ce samedi 31 août ! - © Tous droits réservés

On vous attend à partir de 9h30 en pleine forme pour les inscriptions gratuites. Un brunch sera offert aux 2000 premiers inscrits et un T-shirt distribué aux 1000 premiers.



A 13h30 rendez-vous sous la arche munis de vos vélos pour le départ de la balade en compagnie d'Olivier Colle, Adrien Devyver et Fanny Jandrain.



Bien évidemment, le village sera animé toute la journée par nos partenaires qui vous accueilleront à leur stand pour des activités découverte et des concours, tant pour les enfants que pour les adultes.



Voici quelques infos supplémentaires sur ce qui vous attend ce samedi :

Invité d'honneur : Adrien Devyver, le jeune papa, animateur-journaliste

Initiation sportive : Paddle

Chef : Restaurant Nature, Nicolas​ Gautier

Showcase : Ambiance 80 + Saule