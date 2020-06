Le Beau Vélo de RAVeL se remet en selle à Mons!

Et oui, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Adapté à la situation, Adrien Joveneau vous fera redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour. En solo et avec quelques invités, cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète.

21 ans déjà que Adrien Joveneau et BJ. Scott pédalent sur tous les chemins de Wallonie. L’émission cette fois se fera au départ du Grand Large, ce superbe plan d’eau qui abrite un port de plaisance de 157 anneaux, avec une capitainerie et un club house, et une école de l’Adeps. Est-ce à dire qu’Adrien, pour une fois, abandonne le vélo pour la voile. Que non !

Direction Mons, capitale européenne de la culture depuis 2015, pour s’attarder un peu devant " The Passenger " du plasticien Arne Quinze, une structure de 90 m de longueur et constituée d’un nombre phénoménal de pièces de bois. Il est grand temps, car cette structure sera démontée le 15 août prochain.

S’attarder aussi à la Grand Place dont l’architecture en gothique finissant est bien loin de " The Passager ", mais qui n’aura pas cette année, accueilli le combat du Lumeçon, pour cause de Coronavirus.

La Ville mène depuis 1990 une politique de déconstruction des immeubles-tours, favorisant ainsi la mise en valeur d’un patrimoine culturel et architectural tel l’hôtel de Ville, le Jardin du Maïeur, le Beffroi, la Collégiale Ste Waudru….

On remonte en selle pour se diriger vers le village de Hyon, dominé par le Mont Panisel, haut lieu privilégié jadis des druides. Tout au sommet du Mont se dresse un majestueux tilleul, toujours en bonne santé et qui fut planté au 18e siècle par des révolutionnaires au nom de la liberté. Au confluent de la Trouille et de la rivière de " Nouvelle " apparaît aux cyclistes un pont cascade datant du 16s siècle. (Mais quand même bien rénové depuis !) Ce ne sont pas les chutes du Niagara mais on pourrait s’en approcher avec un peu d’imagination.

En passant par les berges du Canal du Centre, qui relie Bruxelles à Charleroi, on découvrira le Pass, Parc d’aventures scientifiques, qui a tiré parti d’un ancien site minier et de son terril, pour développer sur 12.000m2 depuis 20 ans des expos interactives, des animations et des manipulations. Cette année l’accent est mis sur la biodiversité, se déclinant en plusieurs activités, dont un mini potager, un hôtel pour insectes, une mare vivante et dans un espace événementiel, sur la thématique du coronavirus " un escape game "…

Mais il est temps de songer à la gastronomie. On rencontre Didier Bernard au restaurant " Les Gourmands " à Blaregnies, étoilé depuis 1996. Cuisine du terroir, cela va de soi, entre tradition et modernité. Avec un plat phare, le homard belle façon carbonara. Et une carte de vins comprenant 1500 références ! Parmi lesquelles vous découvrirez des crus belges et pourquoi pas, les " Bulles du Chant d’Eole, cuvée élaborée à partir de chardonnet et d’une touche de pinot blanc, en provenance d’un territoire situé entre Harveng et Quevy, au Sud de Mons. A l’occasion de la 26e édition du prestigieux concours mondial de Bruxelles, ce n’est pas à un champagne français que fut décerné le prix de la révélation internationale, mais à ce domaine belge du Chant d’Eole.

Plus tard, c’est vers St Symphorien, capitale du chicon de pleine terre que nous pédalons un peu plus lourdement, pour découvrir un menhir de 2500kg (découvert en 1860) qui servit de polissoir de silex à l’époque néolithique, avec lesquels on fabriquait des outils. Un peu le Monsieur Bricolage du coin !

Direction Baudour, dans la ferme familiale, " Ferme de la Cense du Mayeur ", où une accorte agricultrice veille sur le bien être de 220 têtes de bétail, dont non seulement elle tire le lait par des vaches enthousiastes qui connaissent le chemin des trayeuses automatiques, et qui bénéficient aussi, et par la suite, de massages revigorants.

Une boutique jouxte la ferme, où l’on trouve hormis les fromages, les yaourts, le lait, le beurre, mais aussi des bières, des chocolats, des confitures, tous biologiques, dont une bière confinée dans un fût de cognac, et qui s’appelle la Purgnac.

Il faut bien rentrer à Mons. A regret. Mais non, parce que nous avons invité Ludivine Henrion, coureuse cycliste belge de 36 ans, qui a participé en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. C’est avec elle que l’on va grimper, toujours à vélo, la fameuse rue des Clercs, couverte de pavés assassins pour redescendre en direction de la Gare et du " Grand Large ".

Oh trahison : Adrien et B.J. Scott, vont abandonner leur petite reine pour la troquer contre une voile blanche au bord de laquelle B.J. prendra sa guitare pour chanter du Ferrer et du Mouloudji.

Fin de l’épisode : les vélos sont toujours en place.

Vous retrouverez Adrien et son équipe samedi sur Vivacité de 16h à 18h et dimanche sur la Une TV après le journal de 13h.