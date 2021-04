Le Beau Vélo de RAVeL poursuit sa route, mais dans une nouvelle version sans public en 2021

Au regard des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire, la RTBF a pris la décision de ne pas organiser le Beau Vélo de RAVeL sous sa forme traditionnelle cet été.

Néanmoins, comme l’an dernier, vous retrouverez Adrien Joveneau et d’autres personnalités de la RTBF dans des émissions Beau Vélo - avec un peloton équivalent à une bulle de cinquante participants maximum mais malheureusement sans public - dès le samedi 26 juin : en télévision sur la Une, en radio sur VivaCité ainsi que sur nos sites et réseaux sociaux. A travers des contenus variés et inédits, l’équipe du Beau Vélo continuera à vous faire voyager à travers notre beau pays, en Wallonie et à Bruxelles.

Nous gardons l’espoir que la situation s’améliore afin de pouvoir vous proposer des retrouvailles festives à la fin de l’été 2021.