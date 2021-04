Le Beau Vélo de RAVeL poursuit sa route, mais dans une nouvelle version sans public en 2021.

Au regard des incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire, la RTBF a pris la décision de ne pas organiser le Beau Vélo de RAVeL sous sa forme traditionnelle cet été.

Néanmoins, comme l’an dernier, vous retrouverez Adrien Joveneau et d’autres personnalités de la RTBF dans des émissions Beau Vélo de RAVeL – avec un peloton équivalent à une bulle de cinquante participants maximum mais malheureusement sans public - dès le samedi 26 juin : en télévision sur la Une, en radio sur VivaCité ainsi que sur nos sites et réseaux sociaux. A travers des contenus variés et inédits, l’équipe du Beau Vélo continuera à vous faire voyager à travers notre beau pays, en Wallonie et à Bruxelles.

Cet été, Adrien Joveneau vous proposera de redécouvrir les plus beaux itinéraires de balades de ces 10 dernières années, sillonnant le royaume en passant par Chimay, Esneux, Vaux-sur-Sûre, Comines, Ciney, Mettet, Rumes, Visé, Erezée.

Le Beau Vélo restera fidèle à son esprit et déploiera des trésors d’imagination pour mettre en avant la mobilité douce, le tourisme de proximité, le sport-loisir et les produits de terroir. Des valeurs que cette opération défend depuis plus de 20 ans et que la crise sanitaire remet au cœur de nos préoccupations quotidiennes.