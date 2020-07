Le Beau Vélo de RAVeL ou les valeureux liégeois à l'assaut des sommets de la cité ardente

Il a obtenu quatre fois le premier prix du Press Cartoon of Belgium (2006, 2009, 2012 et 20174) qui récompense le meilleur dessin de presse publié dans l’année

Formé à l’architecture, d'abord à Saint-Luc à Liège, puis à La Cambre à Bruxelles. Il obtient, par la suite, une licence en sciences de l’environnement à l’Université de Liège. C’est pourquoi Il travaille un an et demi à l’échevinat de l’urbanisme comme conseiller sur quelques dossiers mythiques de la place Saint-Lambert.

Mais que vient donc faire Pierre Kroll dans cette promenade. Eh bien, c’est un cycliste confirmé, qui a 42 ans a pour la première fois, attaqué le Mont Ventoux, ce qui lui a laissé quelques souvenirs : " j’ai mis quelques 2 heures de montée sans arrêt, alors que Pantani, mettait plus ou moins 50 minutes. Le Ventoux, ça ne mène nulle part, on monte pour se faire crever bêtement, et on redescend, le seul but étant de ne pas mettre pied à terre.