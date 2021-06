Le Beau Vélo de RAVeL ne lâche rien cet été : le programme 2021

Cette année encore le Beau Vélo de RAVeL vous propose de bouger aux 4 coins de la Wallonie pour découvrir les charmes de nos régions et patelins.

Si Adrien n’a pas pu vous inviter à pédaler avec lui, cause Covid ; il vous invite par contre à suivre ses aventures à vélo, tout au long de l’été, pour vous faire vivre les 9 balades au programme. C’est à suivre sur Vivacité chaque samedi de 13h à 15h, sur la Une le dimanche après-midi et également via de nombreux contenus sur les pages web et Facebook du Beau Vélo.