Le Beau Vélo a 20 ans et ça se fête!

Fin du siècle dernier, en imaginant d’animer une émission en direct d’un vélo sur le RAVeL, j’accouche du projet le plus déjanté de ma carrière, modeste, mais pourtant déjà riche en pelles et en gamelles hors pistes. 20 ans plus tard, Le Beau Vélo de RAVeL est toujours sur la route et vient de recruter des jeunes de 20 ans pour insuffler du sang neuf dans les veines de nos petites reines. (Adrien Joveneau)