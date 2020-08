Le barrage de la Vesdre, un des plus grands réservoirs d’eau en Belgique

Au Barrage d’Eupen, entre lacs et forêts. - Le Beau Vélo de RAVeL (8/10) - 17/08/2020 Tout savoir sur le Barrage de la Vesdre à Eupen. Situé au confluent de la Vesdre et du Getzbach à Eupen, le Barrage de la Vesdre est le troisième réservoir d'eau potable de Belgique. Au bord, le centre touristique offre une vue imprenable sur l’édifice et les forêts avoisinantes.