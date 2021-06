La Forêt du Pays de Chimay, vivez des expériences 100% nature !

Comment passer à Chimay sans s'évader en forêt ? Cette semaine, le Beau Vélo de RAVeL s'intéresse à la Grande Foret du Pays de Chimay et aux nombreuses activités nature qu'elle propose. La Forêt du Pays de Chimay propose une multitude d'activités 100% nature. On retrouve notamment la Grande Traversée avec logement en bivouac, le séjour trappeur-survie, le trail, le VTT, ou encore la marche nordique.

La Foret du Pays de Chimay - Extrait de Le Beau Vélo de RAVeL (1/11) - 30/06/2021 Comment passer à Chimay sans s'évader en forêt ? Cette semaine, le Beau Vélo de RAVeL s'intéresse à la Grande Foret du Pays de Chimay et aux nombreuses activités nature qu'elle propose. La Forêt du Pays de Chimay propose une multitude d'activités 100% nature. On retrouve notamment la Grande Traversée avec logement en bivouac, le séjour trappeur-survie, le trail, le VTT, ou encore la marche nordique.

1. La Grande Traversée La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay est un itinéraire GR incontournable en Wallonie qui traverse le Parc naturel Viroin-Hermeton et passe à proximité de sites touristiques inconturnables. Parmi eux, on retrouve : le Château de Chimay et l'Abbaye de Scourmont, l’Aquascope de Virelles, plusieurs Plus Beaux Villages de Wallonie (Fagnolle, Soulme, Vierves-sur-Viroin et Lompret), ou encore Treignes, village des musées Des aires de bivouacs disponibles tous les 15 kilomètres sur le parcours. 2. Le Séjour trappeur-survie Le principe, partir une ou plusieurs journées accompagné d'un guide qui vous aidera à mieux connaître la forêt et vous apprendra différentes techniques de survie en pleine nature : allumer un feu, reconnaître les plantes ou les traces d’animaux, cuisiner… Une belle expérience à partager en petits groupes qui vous permettra d'apprendre ou de réapprendre à vivre avec l'essentiel.

3. Le sentier des Abbayes Trappistes

Les amateurs de bière ne seront pas en reste Si vous aimez la bière et que vous avez soif d'aventure, n'hésitez pas à parcourir le Sentier GR des Abbayes Trappistes qui vous mènera à la découverte des abbayes de Chimay, Rochefort et Orval et de leurs bières caractéristiques. L'Espace Chimay, vous dévoilera certains secrets de sa trappiste et en fin de visite, une petite dégustation sera prévue à l'Auberge de Poteaupré. Ne manquez pas non plus la visite de la brasserie familiale l'Escaillonne pour en savoir plus sur les méthodes de fabrication de ces bières selon la méthode ancestrale.

Quelques règles pour la préserver :

Un enfant en forêt qui marche sur un tronc d'arbre. © Getty La Wallonie compte de nombreuses forêts et espaces naturels remarquables. Afin de les préserver au mieux, voici quelques règles à respecter : Circuler sur les chemins balisés,

tenir son chien en laisse,

emporter ses déchets,

ne pas cueillir les fleurs,

respecter les panneaux,

... Faciles à adopter et peux complexes, elles sont essentielles pour leur conservation. Le saviez-vous ? La Région wallonne met à votre disposition une charte afin de vous rappeler les règles d'usage et de courtoisie pour profiter au mieux de votre expérience en pleine nature.

