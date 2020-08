La ferme, une aventure qui se vit à deux - © Tous droits réservés

Visite chez un couple passionné de la vie à la ferme - Le Beau Vélo de RAVeL (9/10) - 23/08/2020 A Fraiture, rencontre avec Benoit Deckers et Laura, un jeune couple de passionnés du monde de la ferme. A 23 ans, Benoît a repris la ferme familiale, une exploitation mixte culture et élevage. Grâce au soutien de la Wallonie et de l'Europe, ce jeune agriculteur a financé la reprise de l'exploitation et les prêts pour l'achat de matériel.