La ferme Renard à Peruwelz : promouvoir le « circuit court »

Il y a une dizaine d'années, Florent a repris l’exploitation de la ferme de ses parents à Péruwelz. Si cela a été possible, c’est parce qu’il a pu compter sur l’aide apportée par son entourage pour pouvoir perpétuer cette histoire de famille.

Attaché au circuit court, il collabore depuis quelques mois avec son ami Eddy, traiteur et boucher dans la région. Auparavant, Florent avait pour habitude de vendre tous ses produits à des intermédiaires pour qu’ils arrivent ensuite en grandes surfaces. Á présent, il a décidé de se passer d’intermédiaires et de se mettre d’accord directement, lorsque c'est possible, avec des commerçants locaux. Un produit du terroir dans un commerce du coin, c'est cela le circuit court !