La citadelle de Namur, une forteresse devenue lieu de calme et de découverte

La citadelle de Namur, symbole de la ville, est également un lieu de balade plébiscitée de tous ! Ses impressionnants souterrains, son jardin médiéval et sa vue imprenable en font un des joyaux de la Wallonie. La visiter, c'est se plonger dans son histoire passionnante.

Entre la Sambre et la Meuse, en plein cœur de la ville, la citadelle de Namur rayonne depuis plusieurs siècles. Son volume impressionnant et son vaste réseau de souterrains lui ont valu d’être surnommée "la termitière de l’Europe" par Napoléon 1er. Un haut-lieu d’histoire, qui s’est transformé aujourd’hui en un espace de balade et de tranquillité en accès libre toute l’année.