L’or bleu de la carrière de Cimescaut dans vos robinets

Dans la carrière de Cimescaut à Antoing, on creuse la roche pour en extraire du calcaire. Cependant, de par la présence d’une nappe phréatique située en dessous du site, le fait de creuser, fait apparaître de l’eau. Autrefois, l’eau était évacuée dans l’Escaut pour continuer l’extraction. Mais depuis, la Société wallonne des eaux s’est associée avec l’industrie extractive de la carrière pour pouvoir purifier l’eau et la rendre potable.

Cette collaboration permet à la fois de fournir en eau 60.000 personnes de la région, mais aussi de ménager les nappes phréatiques afin qu’elles puissent, tout doucement, se reconstituer.

Si en Belgique nous ne pouvons pas dire que nous manquons d’eau, encore faut-il la traiter pour qu’elle arrive dans nos robinets. Et ce travail c’est la Société wallonne des eaux qui l’effectue. Filtre à charbon ou à sable, cascades d’aération et nanofiltration, la SWDE utilise une technologie dernier cri pour transformer une eau brute qui comporte des excédents en minéraux et en métaux, en une eau parfaitement potable.

La SWDE, le plus grand distributeur d’eau en Wallonie, réalise tous les ans plus de 100.000 analyses pour s’assurer de la pureté de l’eau et de sa potabilité. L’entreprise publique affirme d’ailleurs, avoir mis en place des "normes de qualités sévères" et que le risque de contamination de l’eau traitée "est largement inférieur aux normes établies par l’Organisation Mondiale de la Santé".