L’importance de souscrire à une assurance vélo

On voit de plus en plus de personnes à vélo, notamment dans nos villes. C’est bien sûr enthousiasmant, mais le vélo comporte des risques, pour soi et pour autrui, notamment des risques d’accident, de vol… Doit-on être assuré ?

En Belgique, il n’existe aucune obligation d’assurance pour les cyclistes. Plus largement, tous les véhicules qui ne peuvent dépasser la vitesse de 25km/h de par leur propre force motrice ne doivent pas être assurés. De cette manière, les vélos à assistance électrique ne doivent pas non plus être assurés. Cela étant, il est tout à fait possible et même souvent conseillé de s’assurer, en tant que cycliste, contre différents risques.

Quelles sont les possibilités en la matière ?

Tout d’abord, il y a l’assurance " responsabilité civile vie privée ", plus communément appelée " assurance familiale ". Celle-ci couvrira les dégâts matériels et corporels que vous occasionnerez à autrui en tant que cycliste, mais pas les dommages que vous subirez. Cela dit, en cas d’accident impliquant une voiture, que vous soyez en tort ou en droit en tant que cycliste, c’est l’assurance du véhicule automoteur qui couvrira vos éventuels dommages corporels. Ensuite, en cas d’accident avec un autre véhicule, il est préférable d’avoir une assurance " protection juridique ", qui s’occupera de votre défense et veillera à ce que vous obteniez réparation pour les dommages subis.

Et contre le vol de vélo ? Est-il possible de s’assurer ?

Bien sûr. Si vous avez souscrit la garantie vol dans votre assurance habitation et que votre vélo est volé dans votre domicile, vous serez indemnisé. Concernant le vol à l’extérieur, il est également possible de contracter une assurance. Tous les assureurs ne proposent pas ce type d’assurance vol vélo, et bien souvent, c’est une assurance qui ne couvre que des vélos neufs ou de haute gamme. Mais dans le cas d’un vélo à assistance électrique, par exemple, ce type d’assurance peut être pertinent.

Si on tombe en panne avec son vélo, existe-t-il des assurances qui prévoient une assistance ?

Oui, il est possible de prendre une assurance assistance en cas de problème avec son vélo, mais il faut veiller à bien se renseigner sur la qualité de la couverture prévue : le vélo sera-t-il réparé sur place ou sera-t-il emmené en réparation, y a-t-il un retour garanti pour vous à votre domicile, l’assistance dépannage est-elle prévue 24h/24 ? Enfin, il existe des assurances " omnium ", qui couvrent à la fois le vol et les dégâts matériels et prévoient également une assistance en cas de panne. C’est souvent le cas des vélos de leasing. Quoi qu’il en soit, un bon conseil avant de contracter une assurance vélo : renseignez-vous et lisez attentivement tous les termes du contrat avant de vous engager.

Si vous voulez plus d’infos sur les assurances vélo, rendez-vous sur www.mobilite.wallonie.be où vous trouverez un article entièrement consacré à ce sujet.