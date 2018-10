L'Echappée belge en Wallonie sur Vivacité

Retour sur les plus beaux moments de l' Echappée belge avec Adrien Joveneau et ses invités.

Ce Samedi 6 octobre, retrouvez le résumé de l'Echappée belge en Wallonie. Durant cette émission, Adrien sera entouré de Julie Snyder de Radio Canada et du Professeur Durez, figure emblèmathique de l'opération Cap 48 qui a souvent accompagné nos ravelistes jusqu'au bout du monde. Du Signal de Botrange à Hannut en passant par Marche-en-Famenne, Mariembourg ou encore Ronquière, vous retracerez leur parcours d'une semaine à travers la Wallonie insolite. Pour les vingt ans du Beau vélo de RAVeL, Adrien, muni de son plus beau moyen de transport, vous fera découvrir une Wallonie peu connue du grand public. Au programme, dégustation de produits locaux, rencontres surprenantes et découverte du patrimoine wallon.

Rejoignez-nous ce samedi de 16h à 18h sur Vivacité.