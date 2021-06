L'Echappée Belge en Bretagne avec Bernard Yerlès

Si l’amitié franco-belge est un fait historique, l’amour entre la Bretagne et la Belgique, c’est une histoire de cœur. Et de chaleur humaine, il y en a autant dans un port de cité corsaire que sur notre Beau Vélo ! Bernard Yerlès et Adrien Joveneau nous proposent de les suivre pour ce voyage à vélo entre terre et mer. Le temps d’un week-end, ils nous font découvrir les plus beaux lieux et les attraits touristiques de cette région.

En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. La Bretagne est une région de France connue pour son temps humide. Dicton populaire et régional des Bretons pour se moquer des touristes s'en plaignant !

Pour rejoindre nos amis Bretons, pas de temps à perdre, ce sera le TGV direct Bruxelles-Rennes

En 4h20, le TGV dépose Adrien au cœur de la préfecture de l’Ille et Villaine. Dès sa sortie de la gare, il se laisse surprendre par Rennes, lieu de confluence où le patrimoine historique est revisité par la culture urbaine et par les mosaïques de l’artiste local, à la réputation internationale Isidore Odorico, ses maisons art-déco l’entrainent vers le Marché des Lices, un des plus grands et des plus beaux de France, il regorge de couleurs et de saveurs.

La nature et les produits du terroir breton s’invitent dans les guinguettes pour de surprenantes expériences. Et à propos d’invité, c’est le comédien Bernard Yerlès qui sera le compagnon d’échappée d’Adrien. Il lui a donné rendez-vous aux Origines, un ancien hôpital en cours de rénovation, occupé par une micro-brasserie, une salle d’escalade, un studio de yoga et un café-concert dans lequel ils assistent à un show-case de Victor Solf, une des figures de proue des TransMusicales de Rennes. Quel talent et quel plaisir de ré-écouter un artiste en live, à l’aire libre et dans un si bel endroit….

Ensuite Bernard et Adrien déboulent dans la ville de Rennes sur leurs petites reines. La traverser, c’est remonter le temps à travers monuments et tranches d’histoire : les maisons à pans-de-bois du Moyen-Age et de la Renaissance, le Parlement et le grand incendie de 1720.

Aujourd’hui, Rennes est devenue cité estudiantine et de nouveaux lieux de vie poussent aux abords de la ville. Comme Les Prairies Saint-Martin, 28 hectares de verdure à l’écart de l’agitation urbaine. Ce patchwork végétal de zones humides, de jardins partagés et de vastes carrés d’herbes folles est traversé par le canal d’Ille-et-Rance que nous découvrons sur les p’tits bateaux...

Emerveillement par tous les temps car le bonheur ce n’est pas d’attendre que l’averse cesse, c’est d’apprendre à pédaler sous la pluie… Comme quand nous étions mômes, en faisant juste la course avec les canards et en s’amusant comme des barges jusqu’à l’île Robinson.

Le vélo est une magnifique machine à savourer le temps le long de la Voie verte 2 de Bretagne, idéale pour sportifs du dimanche ; c’est tout plat et tout droit sauf quand on s’en écarte pour crapahuter dans Dinan. Avec ses maisons à encorbellement et ses trois kilomètres de remparts, la cité médiévale et son château du 14e siècle dominent fièrement la Rance. L’estuaire n’est plus très loin et près de l’anse du Montmarin, Adrien et Bernard ont rendez-vous au port de Saint-Suliac avec Flora pour un autre genre d’aventures : le paddle yoga. Le "paddle yoga" consiste tout simplement à pratiquer du yoga sur une planche de stand up paddle au milieu d'un plan d'eau. Bernard est plus habitué aux planches de théâtre mais il s’en sort quand même comme un chef… Infos : Flora Laugier, Paddle yoga

A la rame et droit devant, filons vers la côte d’Emeraude et la cité corsaire de Saint-Malo

Contre vents et marées, le Vaisseau de pierre dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses plages et de son port. Les façades et tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Malins comme des Malouins, Adrien et Bernard embarquent leurs bicyclettes à bord du bien-nommé Corsaire de Bretagne. Ils croisent l’îlot du grand-Bé avec, face au large la tombe de Chateaubriant, né il y a 2 siècles et demi. " Le printemps, en Bretagne, est plus doux qu'aux environs de Paris, et fleurit trois semaines plus tôt." écrivait-il. Adrien et Bernard débarquent à Dinard 10 minutes plus tard... Dinard, c’est la Nice du Nord, une des plus anciennes stations balnéaires de France, elle baigne dans une ambiance glamour 1900…

Les Côtes d’Armor, belles et rebelles avec des côtes, des phares, des plages, et des falaises au coucher du soleil…

La Vélo-Maritime, une vélo-route de 1500 km !

La Vélo-Maritime s’étend de Roscoff à Dunkerke, près de la frontière belge. Adrien et Bernard n’en empruntent qu’une infime portion et varient les modes de locomotion. Ils retrouvent Guillaume Hurtaud à bord de son mytiloculteur. Guillaume est mytiliculteur. Il cultive les fameuses moules de bouchot qu’il élève sur plus de 13000 pieux dans la baie de Saint-Brieuc. Les bouchots apparaissent et disparaissent au gré des marées. Accrochées à ces pieux, les moules les plus consommées en France sont reconnaissables à leur chair orangée et leur saveur inimitable.

Adrien et Bernard continuent leur route en empruntant un tronçon de la vélo-Maritime, une voie verte de 1500 km qui relie Roscoff à Dunkerke. Ils passent par le vieux Saint-Brieuc, le phare de Sous-la Tour et la pointe des Guètes, la plus grande réserve naturelle de Bretagne.

C'est joli la Bretagne et puis c'est pas loin de la France. Coluche

Les produits de la mer, une évidence sur les menus bretons

A la pointe de la Roselière, Bernard et Adrien profitent d’une vue à couper le souffle….mais pas l’appétit car le vélo, ça creuse. En Bretagne, la qualité et la fraîcheur des produits de la mer et de la terre n’est plus à prouver et une nouvelle génération de chefs est là pour les magnifier comme Nicolas Adam, Chef du restaurant " La vieille Tour ", qui leur fait découvrir une cuisine de saison créative guidée par la noblesse des produits. Ah, il faut être breton pour faire aussi bon, la dégustation est à la hauteur de cette Echappée belge, un moment suspendu avec des rires, de l’émotion et un émerveillement permanent devant la splendeur des paysages traversés. Amis bretons, nous reviendrons…

Voici les liens liés à notre tournage en Bretagne :

