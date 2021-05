L’échappée belge : du vélo vagabond pour élargir nos horizons !

Le vélo et le tourisme de proximité sont les grands gagnants du confinement. Forts de ce constat, nous avons laissés notre Beau Vélo de RAVeL s’échapper quelques semaines en France, la destination proche et préférée des Belges. Et, cocorico, notre concept a séduit nos voisins, ils ont invité Adrien à découvrir leurs régions en venant, émetteur sur le dos, pédaler sur leurs plus belles Voies Vertes, l’équivalent français de notre Réseau Autonome des Voies Lentes. Et comme le bonheur grandit quand on le partage, Adrien aura chaque semaine un compagnon d’échappée...

Chaque émission sera associée à une personnalité belge connue en France

Cette personnalité sera l'aiguillon qui nous emmènera à la découverte des régions traversées et présentera au public belge leur riche patrimoine culturel, touristique, gastronomique et naturel Ces personnalités belges qui nous feront découvrir la France y travaillent très régulièrement et l’aiment profondément. Pour les premières émissions Déborah François nous emmènera dans les châteaux de la Loire, Cécile Djunga pédalera sur la Via-Rhôna et Bernard Yerles arpentera la Bretagne…

3 images Echappée belge Châteaux de la Loire - Déborah François © @LexouilleLex Echappée belge Via-Rhôna - Cécile Djunga © @LexouilleLex

Des échappées qui permettront d'en apprendre plus sur la cuisine locale, la culture, les endroits insolites à visiter qui seront choisis par la personnalité. Des échanges remplis d'humour et de bonne humeur contagieuse : nous vous offrirons chaque semaine un séjour gastronomique à l’Auberge de Potaupré, créée par la brasserie de Chimay au cœur des Voies Vertes de la Thiérache. Pour tenter de le décrocher, il suffira de se rendre sur notre page www.rtbf.be/lebeauvelo

L'Echappée Belge du Beau Vélo de RAVeL, une invitation au voyage…

Une invitation au voyage, à la découverte, à la détente pour un large public familial à la recherche de bons plans évasions à quelques coups de pédale de chez nous Le RAVeL fait aujourd’hui partie intégrante des vélo-routes internationales qui traversent la France : l’Eurovélo3 qui va de Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques de Compostelle passe par la Belgique. Idem pour l’Eurovélo4 qui rallie Londres à Brindisi… Ces grands itinéraires seront aussi présentés dans notre Echappée belge. L’Europe cyclable met le grand braquet et c’est une excellente nouvelle pour le citoyen car la chaine du vélo rend libre. Et sur notre chaine, la RTBF, nous croyons, dur comme fer que rencontrer de belles personnes dans de beaux paysages, et raconter des histoires inspirantes et qui font du bien, c’est déjà élargir nos horizons. Rassembler les énergies positives, partager les enthousiasmes et permettre à nos auditeurs et téléspectateurs d’échanger leurs expériences en matière de découverte, de mobilité, d’alimentation, de terroir et de " vivre ensemble ", c’est notre ambition dans l’Echappée belge du Beau Vélo de RAVeL. De la " feel good radio-télé " qui donne envie d’explorer le bout de son jardin, de parler à son voisin et… d’explorer le pays d’à côté !

La bicyclette, niche économique !

En France, comme en Belgique, le Beau Vélo de RAVeL est devenu le symbole de la convivialité, du retour à la nature, aux produits du terroir et au slow-tourisme. Il faut dire qu’au terme de cette année particulière, la bicyclette est devenue plus tendance que jamais : campagnes de promotion, circuits balisés, hébergements " Bienvenue Vélo ", labels cyclos, petits évènements vélo touristiques… elle inspire et rapporte ! Elle n’est plus seulement une occasion de se bouger et d’embrasser, sans masques, l’air sur la bouche, elle devient une très sérieuse niche économique : d’après une enquête récente, un touriste à vélo dépense 16 % de plus qu’un touriste classique. Sans doute parce que le vélo rend heureux et donne envie d’être généreux ! S’il donne des ailes à notre animateur, il n’en est pas volage pour autant : Adrien reviendra cet été en Belgique pour une nouvelle saison du Beau Vélo de RAVeL… à suivre en radio sur VivaCité et en télé sur la une…