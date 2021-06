L'Echappée Belge du beau vélo de RAVeL en Val de Loire avec Déborah François

Si la Belgique est notre maison, la France est notre jardin et depuis la Renaissance le jardin de la France c'est le Val de Loire. Un territoire naturel classé au patrimoine de l'Unesco. Déborah François et Adrien Joveneau découvrent le Centre-Val de Loire à vélo. Sur leur parcours, s’ouvrent les grilles de quelques-uns des plus beaux châteaux de la région. Gastronomie et spécificités locales sont également au rendez-vous.

Déborah François, le Val de Loire, une région qu'elle adore

19 images Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex

Déborah François est née à Rocourt le long de la Meuse. Elle a joué dans L’Enfant des frères Dardenne qui a décroché la Palme d’Or au Festival de Cannes en 2005. La jeune femme vit à Paris et enchaîne les rôles. À l’écran, elle est tour à tour tourneuse de pages, résistante, journaliste, une femme qui cache ses pouvoirs sataniques sous une bure de moine, caissière de supermarché ou dactylo. Depuis les bords de Seine, elle n’oublie jamais les bords de Meuse, revenant autant qu’elle le peut dans sa ville natale pour s’y ressourcer entre deux tournages. Mais aujourd’hui c’est à Saint-Dyé, en bord de Loire, qu’elle rejoint Adrien pour être sa première compagne d’échappée dans notre toute nouvelle émission estivale….

A l'abordage aux Marins de Chambort

Le village de Saint-Dyé-sur-Loire a connu un essor spectaculaire à l’époque de la construction du château de Chambord. Ses rues gardent encore les traces de cette période faste, où le village servait de base logistique au colossal chantier. Le destin du village de Saint-Dyé-sur-Loire est marqué par la décision de François Ier en 1519 de construire " un grand, bel et somptueux édifice " à Chambord. Distant d’environ 4 kilomètres du site, le port de Saint-Dyé a servi à l’acheminement des matériaux de construction du château de Chambord. Plusieurs dizaines de bateaux s’y amarrent chaque jour. Cette activité intense va offrir à cette bourgade un développement économique fulgurant et donnera au port un nouveau nom " prestigieux " : Port de Chambord. Infos : Marins du Port de Chambord

19 images Echappée belge, Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex

Du port des marins, direction le Château de Chambord, la super star des châteaux du coin

Chambord est le symbole de la puissance du roi François Ier, ancêtre de Déborah… François, qui a fait de ce domaine de chasse un des plus beaux châteaux de la Renaissance. Il se situe au coeur d’une forêt de la taille de Paris intra-muros ! C'est le plus grand domaine forestier d'Europe. Le plan du château et ses décors ont été conçus autour d’un axe central : le fameux escalier à doubles révolutions, inspiré par Léonard de Vinci, spirale ascendante qui mène au foisonnement des cheminées et chapiteaux sculptés, sur les terrasses.

19 images Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex

19 images Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex

En 2019, Chambord a créé des jardins-potagers en culture maraîchère et fruitière

Les jardins-potagers de Chambord s’inscrivent dans une démarche d’innovation et d’expérimentation qui s’inspire des jardiniers parisiens du XIXè siècle et des pratiques agricoles d’autres grandes fermes biologiques dans le monde, comme la ferme des Quatre Temps au Québec. Il s’agit de concevoir, en s’inspirant des principes de la permaculture, un agroécosystème durable fondé sur une observation minutieuse de la nature, un respect de l’environnement et de la vie des sols.

En route pour l'île de Chaumine

Déborah et Adrien se rendent au port de Chaumont-sur-Loire pour rencontrer Jean-François Souchard, guide nature et photographe de Loire, gérant de la société " Canoë Company " et organisateur de randonnées canoë et de bivouacs accompagnés. Jean-François les dépose sur l'île de Chaumine et c’est au coin du feu que se termine la première journée de cette Echappée belge… Merguez et bières de Chimay au soleil couchant, la nuit sera belle…

Extrait de Echappée belge en Val de Loire - Jean-François Souchard - Extrait de Echappée belge... Jean-François Souchard, guide nature et photographe de Loire, gérant de la société " Canoë Company " et organisateur de randonnées canoë et de bivouacs accompagnés.

19 images Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex

Echappée belge Val de Loire - Extrait de Echappée Belge - 03/06/2021 Déborah François et Adrien Joveneau découvrent le Centre-Val de Loire à vélo. Sur leur parcours, s’ouvrent les grilles de quelques-uns des plus beaux châteaux de la région. Gastronomie et spécificités locales sont également au rendez-vous.

L’intermodalité train-vélo est l’un des principaux atouts de La Loire à Vélo

Jamais deux sans trois, après la bicyclette et le canoë, Déborah et Adrien passent de la voie verte, à la voie ferrée. Un des principaux atouts de la Loire à vélo, c'est l'intermodalité train-vélo. D'Orléans à l'océan Atlantique, on trouve pas moins de 83 emplacements vélo gratuit pour ménager l'effort tout confort. Et à ce train-là, c'est le cas de le dire, ils descendent dans un des plus charmant palais des bords de Loire, Le chateau de Vilandry et ses jardins à la Française où se côtoient en parfaite harmonie et sans pesticide, fleurs, arbres fruitiers et légumes variés.

19 images Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex

Dégustation de vins aux Caves Ambacia

L’histoire des Caves Duhard remonte au 15ème siècle. Les Caves Ambacia sont des caves troglodytiques spécialisées dans la conservation des millésimes.

19 images Echappée Belges en Val de Loire © @LexouilleLex

Localisé à seulement 600 mètres du Château Royal d’Amboise, du Château du Clos Lucé et de Château Gaillard, les habitants des maisons troglodytes cultivent leurs jardins et développent rapidement l’activité de négoce de vins de Touraine grâce également aux milliers de bateaux qui passent chaque année sur la Loire. Les caves étaient à l’époque, le lieu idéal pour stocker les tonneaux de vins dans les meilleures conditions qui soit et pour creuser à même le tuffeau des cuves de fermentation et des cuves pour y installer les presses.

19 images Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex Echappée Belge en Val de Loire © @LexouilleLex

Dans le petit village de Bréhémont, rencontre avec Romain Gadais du restaurant " La Cabane à Matelot "

Âgé d’une trentaine d’années, Romain Gadais est l’un des 4 pêcheurs professionnels de Touraine. Depuis 2015, il relève tous les matins ses filets de pêche et troque ensuite sa tenue de pêcheur pour son tablier de cuisinier pour travailler le fruit de sa pêche. Il le propose ensuite soit au menu de son restaurant La Cabane à Matelot, soit pour préparer l’un des terrines de sa conserverie Les Pêcheries Ligériennes. Du poisson frais, directement de la Loire à l’assiette. Romain Gadais cuisine pour Adrien Joveneau et Déborah François un délicieux plat qui est accompagné d'un vin blanc des caves Ambacia. L'assiette est tournée autour des produits de saison, locaux et du terroir. L'asperge et les fraises de Bréhémont sont travaillées en plusieurs textures : Salade de fraises fraîches aux herbes du jardin vinaigrette au nuoc nam de poisson de Loire. Asperge cuite et crue, condiment au raifort. Le poisson quant à lui est travaillé à la japonaise façon tataki.

Extrait de Echappée belge en Val de Loire - Romain Gadais - Extrait de Echappée belge en Val de... Romain Gadais, est l’un des 4 pêcheurs professionnels de Touraine. Depuis 2015, il relève tous les matins ses filets de pêche et troque ensuite sa tenue de pêcheur pour son tablier de cuisinier pour travailler le fruit de sa pêche. Il le propose ensuite soit au menu de son restaurant "La Cabane à Matelot", soit pour préparer l’un des terrines de sa conserverie "Les Pêcheries Ligériennes". Du poisson frais, directement de la Loire à l’assiette.

La loire, c'est un voyage au coeur d'une autre façon de voir la vie. Ici, le plus important c'est de se laisser porter au gré des flots entre aventure sauvage et sérénité. Ici on foule la terre de la grande Histoire d'Europe et on y laisse une partie de sa propre histoire. La Loire et ses habitants sont finalement comme nous... tantôt calmes, tantôt colériques... mais jamais bétonnés. Prolongez votre découverte dans Le Deuzio de L’Avenir de ce week-end et dans notre nouvelle émission L’Echappée belge ce samedi 04 juin à 15h10 sur la une télé et à 15h sur VivaCité.

Infos en plus...