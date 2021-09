L’Echappée belge débarque en Normandie avec Nicolas Gob

Vaches, prés verts, fromages, plages, huîtres.... Autant de clichés qui collent à la Normandie aussi sûrement que le caramel aux dents. Adrien Joveneau nous emmène sur la Vélo Maritime dans le Cotentin avec son invité, le comédien Nicolas Gob. D'origine bruxelloise, Nicolas Gob a commencé sa carrière en Belgique, il l'a poursuivie au cinéma, en France (60 films et téléfilms). Il décroche deux fois le prix du jeune espoir au Festival des créations télévisuelles de Luchon, pour son interprétation dans les téléfilms Procès de famille et puis Un amour à taire.

La VéloMaritime, ou l’EuroVélo4, est un itinéraire cyclable de 1400 km qui relie Roscoff en Bretagne, à Dunkerque, près de la frontière belge. Pour cette Echappée belge, nous nous concentrerons sur le Cotentin, avec une part importante de voies partagées, l’idéal pour les cyclistes en recherche de défi, on fera du Coastering, de la poésie, on ira au jardin de Prévert et de références historiques.

C’est à Utah Beach qu'ils débarquent pour entamer ce Bike-Trip

On ne va pas à Utah Beach par hasard : le débarquement sur cette plage de Normandie a été la plus grande opération amphibie et aéroportée de tous les temps. Aujourd’hui encore, des millions de visiteurs viennent se recueillir sur Les Plages du Débarquement et ainsi rendre hommage aux 23.250 soldats qui ont débarqué ici pour libérer la France et amorcer la fin de la deuxième guerre mondiale. C’est empreint de ce devoir de mémoire qu'Adrien et Nicolas donnent leurs premiers coups de pédale dans ce lieu emblématique.

6 images Echappée belge en Normandie avec Nicolas Gob © LexouilleLex

Direction Saint-Vaast-la-Hougue, le premier port libéré par les alliées le 21 juin 1944

Situé à l’est de la Péninsule, au coeur du Val de Saire avec tout autour, des forts et des côtes étonnamment préservées, Saint-Vaast-la-Hougue est aussi un centre ostréicole renommé avec les parcs à huîtres de plusieurs hectares entre La Houghe et Tatihou, rien à voir avec Tahiti, même si, ces derniers jours le climat y était particulièrement clément…

Les douceurs de chez Gosselin...

Adrien et Nicolas vont faire quelques provisions de bonheur avec les douceurs de La Maison Gosselin. Fondée il y a plus de 100 ans, l’épicerie Gosselin est une affaire de famille où les différentes générations conservent les meilleures traditions : calvados, terrine, cidres, fruits et légumes de saison.

Embarquement à la Marina de Saint-Vaast-la-Hougue

Adrien et Nicolas embarquent pour la petite île de Tatihou, un quart d’heure de traversée à marée haute. A marée basse, le retour peut même se faire à pied... Ancien laboratoire de biologie marine, l’île est devenue une réserve naturelle et un vaste espace culturel et festif dédié à la mer… Inauguré en 1992 pour le bicentenaire de la bataille de La Houghe, le musée maritime vaut le crochet. Comme Adrien sait que Nicolas est passionné par les métiers du bois, il l’emmène rencontrer Olivier Yvetot, charpentier de marine, spécialisé dans la restauration des vieux bateaux. Naviguer sur la Manche, pédaler sur la plage, faire des rencontres au grand air, ça creuse… Une pause s’impose… Direction les Goélands !

6 images Echappée belge en Normandie avec Nicolas Cob © LexouilleLex Echappée belge en Normandie, Le Goéland 1951 © https://www.facebook.com/legoeland1951/ Echappée belge en Normandie, Le Goeland 1951 © https://www.facebook.com/legoeland1951/

Mais Adrien et Nicolas ne vont pas faire tous les bars du Cotentin, ils vont faire une escale à Barfleur. Port romain, puis viking, fréquenté ensuite par les Rois et les Ducs d’Angleterre, Barfleur est pittoresque avec son marché sur les quais et ses vieilles maisons de granit, couvertes de schiste. Ils continuent sur leur lancée jusqu’à la pointe de Barfleur dominée par un des plus hauts phares de France.

Les parapluies de Cherbourg

On se souvient de la comédie musicale mais la fabrique de parapluies est née en 1986, 22 ans après le film. Et ces fameux parapluies de Cherbourg, Adrien et Nicolas n’en ont pas beaucoup eu besoin pendant cette Echappée belge et ils ne s’en sont pas plaints…

6 images Echappée belge en Normandie avec Nocola Gob © LexouilleLex

En cas de mauvais temps, le bon plan, c’est la visite de la Cité de la Mer aménagée dans l’ancienne gare maritime transatlantique. Ici la star incontestée, c’est Le Redoutable, le premier sous-marin nucléaire français lancé à l’arsenal militaire de Cherbourg par le Général de Gaulle en 1967. Ce parc à thèmes a pour vocation de retracer l’aventure de l’homme sous la mer depuis les légendes sous-marines jusqu’aux techniques océanographiques les plus modernes. Encore un peu plus à l’ouest, ils mettent le cap sur La Hague et la Baie d’Ecalgrain, un des plus savoureux paysages du coin, entre le Nez de Jobourg et le port de Goury. On se croirait en Irlande. Point commun avec la mer du Nord, la température de l’eau ne dépasse pas les 15 degrés, mais le décor est beaucoup plus dépaysant. S’il nous fait penser au Connemara, ce n’est peut-être pas un hasard, c’est là qu’est né le Coasteering, ce sport-fun à mi-chemin entre canyoning et escalade ! Falaises escarpées, grottes insoupçonnées, adrénaline à tous les étages. Sur les pitons rocheux, les sauts d'Adrien et de Nicolas sont piteux mais ils s'éclatent sans se faire trop mal !

6 images Echappée belge en Normandie avec Nicolas Gob © LexouilleLex

Nager en eaux vives, pédaler en roue libre, tout cela ramène aux joies de l’enfance… Comme un poème de Prévert. Il avait une maison dans la région, elle se visite à Omonville-la-Petite tout comme son jardin à Saint Germain des Vaux. Notre Echappée s’achève à Port-Racine et dans ce plus petit port de France ils rencontrent Brice Moncuit, Chef du Restaurant Carabot. Fils de pêcheur, Brice a décidé de mettre en valeur les produits de la mer. Il leur a préparé de huîtres de Saint-Va accompagnées d'une crème infusée au CBD.

