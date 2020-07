L'eau équitablement répartie grâce à la chambre de mélange à Hollogne

La Belgique bénéficie d’un climat maritime tempéré. Nos réserves d’eau sont donc en théorie suffisante, mais elles sont inégalement réparties sur notre territoire. C’est tout l’enjeu de la chambre de mélange à Hollogne : transporter l’eau depuis les endroits où elle abonde, vers les endroits où elle risquerait de manquer.

On a tendance à l’oublier, surtout quand il pleut, mais la sécheresse reste préoccupante en Wallonie et certaines zones ne sont pas à l’abri d’un manque d’eau. Il suffit parfois d’un déficit en pluviosité de plusieurs mois pour contraindre plusieurs communes à rationner leur consommation d’eau. Il est donc nécessaire d’assurer l’approvisionnement de façon équitable sur l’ensemble du territoire. Cela passe par des projets ambitieux et une meilleure interconnexion des réseaux.