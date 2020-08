L’eau de Floriffoux est puisée dans cette impressionnante carrière

Au cœur de cette impressionnante carrière se trouvent les ressources en eau de la zone de Floriffoux. Sur ce site de captage, la quantité d’eau n’est pas impressionnante, mais elle s’avère indispensable à l’approvisionnement en eau des habitations avoisinantes.

C’est dans cette impressionnante carrière que se trouvent les réserves d’eau qui alimentent l’ensemble des habitants de la région. Après de multiples études, ce lieu a été choisi par la Société wallonnes des Eaux pour y installer une station de captage. Céline Dor s’explique :

On a réalisé tout un tas d’études au préalable et ça nous a permis de déterminer un endroit où il y avait de plus grandes chances d’avoir de la fracturation dans le sol et donc de pouvoir avoir de l’eau, tout simplement.