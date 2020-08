L’Archéosite d’Aubechies, un voyage à travers les époques

L’Archéosite d’Aubechies, situé dans la commune de Beloeil dans le Hainaut, est le plus grand site de reconstitutions archéologiques de Belgique. De la préhistoire à l’époque romaine, le site propose une découverte de l’évolution humaine à travers des riches restitutions de bâtiments et d’objets (certains objets authentiques sont également présentés dans le musée du site). Par ailleurs, le dimanche après-midi, de mi-avril à mi-octobre, des ateliers animés par des artisans ont lieu pour donner vie au site et donner une idée des différents modes de vie de l’époque. De quoi plaire aux petits et grands.