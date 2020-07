L'Aquarium-Muséum : trois raisons pour visiter ce lieu unique en Wallonie

Si vous passez vos vacances en Belgique, et pourquoi pas à Liège, voici un bon plan musée ! L’Aquarium-Muséum de Liège, qui ravira petits et grands !

La navette fluviale de Liège reprend du service et desservira bientôt les principaux pôles touristiques de la ville. Le Beau Vélo de RAVeL débarque au Quai Édouard Van Beneden pour visiter l'Aquarium-Muséum, le seul musée de Wallonie à proposer, en plus d’un incroyable échantillon vivant d’espèces aquatiques, une large collection d’animaux naturalisés ainsi qu’un espace " TréZOOr ".

Espèces animales aquatiques L’Aquarium-Muséum présente plus de 150 espèces animales aquatiques réparties dans une cinquantaine de bassins. On y observe des poissons très colorés, qu’on retrouve principalement dans les récifs coralliens. Mais la particularité de l’Aquarium-Muséum est qu’il présente une cinquantaine d’espèces vivant dans nos cours d’eau, comme la carpe, le brochet, le silure, l’anguille, etc. Les visiteurs sont toujours très satisfaits de découvrir que nous avons aussi de beaux poissons dans nos rivières wallonnes.

Animaux naturalisés En plus de cette longue liste de poissons, l’Aquarium-Muséum possède une incroyable collection d’animaux naturalisés. Mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles, insectes, etc. Tous représentent l’incroyable biodiversité et les richesses de la faune sur terre.

L’espace « TréZOOr » Créé en 2017 en l’honneur du bicentenaire de l’université de Liège, l’espace " TréZOOr " retrace l’histoire de l’Aquarium-Muséum, avec notamment d’anciens modèles pédagogiques d’animaux qu’on ne pouvait ni filmer ni photographier il y a 150 ans. Au fil du temps, ces modèles sont devenus de véritables œuvres d’art. Aujourd’hui, ils sont classifiés de " Trésors " par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'Aquarium-Muséum, on vient s'y instruire, s'y perdre ou s'y inspirer. Il y a de quoi s'émerveiller face à tant de mystère et de beauté, juste à côté de chez nous.