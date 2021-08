L’accessibilité du covoiturage en Wallonie et à Bruxelles : mode d’emploi !

La mobilité douce passe aussi par le covoiturage. Un service citoyen facilité par le Portail de la mobilité en Wallonie grâce aux parkings et à l’application ComOn.

A la recherche d’un covoiturage ? Conducteur ou passager, téléchargez l’application ComOn, créée par Taxistop.

ComOn est disponible dans l’App Store et Google Play et est compatible avec Android et iOS (iPhone).

Simple et rapide, ComOn trouve pour vous l’offre de covoiturage parfaite en Belgique ou en Europe.

Une fois votre destination atteinte, partagez votre expérience et laissez une évaluation sur votre partenaire de covoiturage. Devenez un covoitureur 3 étoiles et soyez ambassadeur d’une autre mobilité.



Fonctionnalités :

1. Postez des annonces de covoiturage pour des trajets récurrents ou occasionnels en Wallonie et partout ailleurs

2. Recherchez un trajet

3. Contactez d’autres covoitureurs

4. Evaluez les usagers

5. Gérez vos annonces et votre profil

Vous n’avez pas de smartphone, ou vous souhaitez vous connecter à une plateforme de covoiturage sur votre ordinateur ?

Rendez-vous sur carpool.be, elle présente les mêmes fonctionnalités et la même base de données de covoitureurs que l’app ComOn.

L’application de covoiturage ComOn a été créée par Taxistop avec le soutien de la Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale.