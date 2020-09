L'Abbaye de Villers et ses jardins, un patrimoine exceptionnel aux multiples facettes

Non loin de Bruxelles, l’Abbaye de Villers constitue l’un des témoignages les plus prestigieux de la vie des moines de l’Ordre des Cisterciens. Remarquablement préservée, elle offre un cadre culturel exceptionnel. Au milieu de ses ruines, les événements et les expositions s'enchaînent tout au long de l'année. Cerise sur le gâteau, aux abords des ruines, un vignoble et une microbrasserie sont également à découvrir... avec modération ! L’Abbaye est considérée comme l’un des plus beaux sites architecturaux d’Europe. Ici, la culture et la nature forment une parfaite harmonie. Les visiteurs flânent gaiement à travers les nombreux jardins du site. Cédric Delcour, Directeur de l’Abbaye de Villers poursuit : Cinq jardins ont été aménagés. Qu’ils soient plutôt fleuris ou à usage utilitaires pour recréer les jardins que les moines avaient à l’époque, qui étaient plutôt des jardins de plantes médicinales ou d’alimentation.

Spectacles et évènements en tout genre Le site est fréquenté tout au long de l’année, non seulement pour son patrimoine et ses jardins, mais aussi pour ses nombreuses activités. Ici, environ 80 évènements animent l’Abbaye chaque année. Des spectacles folkloriques, aux concerts branchés en passant par des expositions, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Nous essayons vraiment de balayer tous les publics.

Microbrasserie Et qui dit Abbaye, dit bières d’Abbaye. Depuis 2016, la confrérie des Hostieux Moines brasse 4 bières bio, sur le site même et de manière artisanale ! Luc Haulotte et quelques Villersois se sont rassemblés, en 1995, pour à nouveau brasser in situ. Ce qui est très rare aujourd’hui… Maintenant, il n’y a plus que trois endroits où l’on brasse encore sur le site. C’est-à-dire à Val Dieu, à l’Abbaye Saint-Gérard de Brogne et ici.

Vignoble Mais ce n’est pas tout. Sur les hauteurs des ruines, les vignes ont été replantées pour le plus grand bonheur des apprentis vignerons. Villers-La-Vigne a alors vu le jour. Désormais, de nombreuses visites guidées y sont organisées pour les amateurs de viticulture ou de vinification. Que ce soit pour ses ruines, ses évènements, sa bière ou son vin, c’est plus de 900 ans d’histoire en pleine nature qui vous attend à l’Abbaye de Villers.

