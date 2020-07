Jodoigne à vélo avec les anciens parcours du Beau Vélo de RAVel

Sur votre chemin, qui traverse les villages de Huppaye, Glimes, Jauchelette, Jodoigne-Souveraine, Lathuy et Saint-Remy-Geest, vous serez sans doute marqués par les bâtisses en pierres de Gobertange , typiques de la région. Vous apercevrez également des moulins à vent des temps modernes, de nombreuses anciennes fermes opulentes, ainsi qu’une impressionnante abbaye :

Cette belle balade d’ une trentaine de kilomètres vous emmènera au cœur du Pays des censes (des grandes fermes) et des pierres blanches. Le départ se fait à partir de la séduisante Grand-Place pavée de Jodoigne - qui dispose au passage d’un remarquable patrimoine architectural.

Au deux-tiers de votre parcours, vous ferez également un passage par Mélin, réputé pour être l’un des plus beaux villages de Wallonie. Ces hameaux unis par des voies pavées, zébrés par des ruisseaux, et riches d’un patrimoine religieux classé ne pourront en effet que difficilement vous laisser indifférent. Les façades des fermes et des petites maisons traditionnelles sont en outre illuminées par la pierre de Gobertrange, qui participe au charme particulier du village.

Il ne vous restera ensuite qu’une dizaine de kilomètres pour boucler la boucle et revenir sur Jodoigne.