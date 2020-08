Huitième étape pour le Beau Vélo de RAVeL : Plombières

Cet été, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Adapté à la situation, Adrien Joveneau vous fera redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour. En solo et avec quelques invités, cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète.

Après Antoing, cette semaine c’est au Pays de Herve que le Beau Vélo vous emmène à la redécouverte du parcours réalisé en 2019 à Plombières.

C’est dans en province de Liège, à l’endroit surnommé "les trois frontières" qu’Adrien vous emmène ce week-end sur la RAVeL de la mythique ligne 38 en compagnie de David Jeanmotte.

Au départ de la Maison du site minier, ils emprunteront le RAVeL pour passer sur l’ancienne mine devenue aujourd’hui une réserve naturelle abritant une faune et une flore particulière caractérisée par la présence de zinc et de matériaux lourds dans le sol. La balade se poursuivra jusqu’aux Trois Bornes, point de convergence de la Belgique, de L’Allemagne et des Pays-Bas où ils observeront le paysage depuis la tour panoramique Baudouin, d’une hauteur de 50 m. Pour leur pause déjeuner, ils rejoindront la cheffe Marie Charlotte Portois du restaurant La Menuiserie pour une petite dégustation aux alentours du golf Henri-Chapelle. Enfin, l’émission se terminera en compagnie d’Aprile un chanteur de la région pour un petit set acoustique au pied du château de Graaf à Montzen.

Bien d’autres surprises vous attendent encore comme les logements insolites de la gare de Hombourg ou la visite du magnifique Musée Vieille Montagne qui retrace l’histoire atypique de Plombières.

Parcours

Plan : ici

Kilométrage : 23,9 km

Difficulté : ***

RAVeL : Ligne 38 Chênée – Beyne – Fléron – Herve – Aubel – Hombourg – Plombières

Une émission à découvrir tout le week-end, samedi de 16h à 18h sur Vivacité et dimanche à 17h10 sur La Une TV.