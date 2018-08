Génération Boys Band revient pour notre plus grand plaisir ce samedi !

Génération Boys Band en concert gratuit ce samedi à Verviers !

Après une balade assez sportive dans les environs de Verviers, place à la musique !

Frank Delay des BE3, Allan Théo et Chris Keller des G-Squad, reviennent samedi pour notre plus grand plaisir pour interpréter leurs plus grands titres !

N'hésitez pas à bien apprendre les paroles et répéter les chorés pour un beau moment en leur compagnie vers 17h.

La Bande à Lolo fera également partie de la fête dès 16h !

