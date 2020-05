Format inédit pour le Beau Vélo de RAVeL en 2020 !

Touchée par la suppression des grands événements de l’été, l’édition 2020 du Beau Vélo de RAVeL est reportée à 2021. Si les balades à vélo sur les 10 parcours prévus n’auront effectivement pas lieu, l’équipe du Beau Vélo déclinera malgré tout le concept sous un format inédit, durant tout l’été, en télé, radio et sur les supports digitaux de la RTBF.

En tandem avec des invités passionnés par nos régions, Adrien Joveneau vous proposera de redécouvrir les plus beaux itinéraires de balades de ces 10 dernières années, sillonnant le royaume en passant par Mons, Liège, Arlon, Tournai, Amay, Namur, Antoing, Plombières, Vielsalm ou Bruxelles.

Le Beau Vélo restera fidèle à son esprit et déploiera des trésors d’imagination pour mettre en avant la mobilité douce, le tourisme de proximité, le sport-loisir et les produits de terroir. Des valeurs que cette opération défend depuis plus de 20 ans et que la crise sanitaire remet au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Solidaire avec les secteurs qui ont souffert de cette crise, le Beau Vélo réservera également une place de choix aux produits du terroir, aux chefs-coq et musiciens de chez nous.

Veuillez noter que La Nuit du RAVeL qui devait avoir lieu, en prélude à la saison du Beau Vélo, le samedi 20 juin au départ des Lacs de l’Eau d’Heure en partenariat avec 365.be et Chemins du Rail est également reportée à 2021.

Le Beau Vélo de RAVeL, du 27 juin au 31 août.

En radio : le samedi de 16 à 18h sur VivaCité

En télé : le dimanche à 13h35 sur La Une.