Florent Mothe en concert ce samedi à Estaimpuis !

Florent Mothe chantera sur notre belle scène à Estaimpuis pour cette avant-dernière étape de la saison !

Il est désormais un fidèle de Beau Vélo de RAVeL, artiste talentueux au grand coeur, Florent Mothe et ses musiciens reviennent pour notre plus grand plaisir ce samedi 8 septembre !

Auteur-compositeur-interprète et musicien, Florent Mothe a participé aux comédies musicales, Mozart l'Opéra Rock et à La Légende du Roi Arthur et également à l'émission Danse avec les Stars.

En plus d'écrire ses chansons, il collabore avec différents artistes dont Céline Dion.

Un artiste multifacette et très généreux avec son public qui vous donne rendez-vous dès 16h ce samedi !

Le DJ Yoni mettra l'ambiance avant et après le concert !

Retrouvez toutes les infos pour cette journée ICI et sur notre page facebook