Faites le plein de Chlorophylle à deux pas d’Erezée !

Construit sur les ruines d’un ancien Safari Parc, en plein cœur d’un vaste massif forestier, le Parc Chlorophylle est situé à proximité des Communes de La Roche, Erezée et Durbuy, à quelques kilomètres de la Baraque de Fraiture.

Ce parc forestier récréatif, pédagogique et artistique propose 33 attractions en bois sur le monde de la forêt ardennaise, une grande plaine de jeux thématisée, un parcours aventure pour enfants et un parcours de cordages de 60 m, une tour de 10 m et 2 toboggans, une promenade de 200 m avec 4 cabanes suspendues dans la cime des arbres, une pyramide de cordes, une ruche géante artistique, une mare didactique…