Fabrice, agriculteur à Plombières : « Être membre de Fairebel, c’est avoir un produit qui nous appartient »

Comme de plus en plus d’agriculteurs, Fabrice est membre depuis 2016 de la coopérative Fairebel. Un choix qu’il ne regrette pas le moins du monde :

Pour moi, être membre de Fairebel c’est avoir un produit qui nous appartient. Ce n’était pas le cas avant. On a maintenant notre brique de lait. Les gens me disent qu’ils ont acheté " ma " brique de lait et on ne s’y attend pas. Ils mettent un visage derrière le produit.

Créé en 2010, Fairebel a pour but de permettre aux agriculteurs de toucher une juste rémunération. Sur chaque litre de lait vendu, un pourcentage de la vente est redistribué de manière équitable aux agriculteurs membres de la coopérative. Le principe est donc simple : s’unir pour s’aider les uns les autres.

Et si le métier d’agriculteur est un métier réputé difficile physiquement et qui demande une grande disponibilité, Fabrice demeure très heureux d’avoir suivi le chemin de sa vocation. Certaines contraintes, comme la surprenante et imprévisible météo belge, sont même pour Fabrice, des plaisirs quotidiens qui l’éloigne d’une éventuelle routine.