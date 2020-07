Être agriculteur, c’est aussi faire preuve d’esprit d’équipe

En 1988, Jean-Luc Cloos s’installe dans la ferme familiale, proche d’Arlon. Progressivement, il reprend les affaires de ses parents. Entre entraide et coopérative, Jean-Luc nous parle de son travail avec passion, lui qui a à cœur de redorer l’image de ce beau métier.

À quelques kilomètres d’Arlon, Jean-Luc Cloos nous reçoit dans une superbe ferme familiale. Aujourd’hui, ses parents sont pensionnés. Il doit donc gérer seul ses terres et son bétail. Un métier de passion, qui selon lui, perd progressivement sa reconnaissance populaire.

On représente une part infime de la population et on perd ce contact avec la population. […] Nous, on veut produire quelque chose de bien pour que les consommateurs soient satisfaits. J’ai envie d’avoir des retours positifs des consommateurs et qu’ils reviennent pour la qualité du produit.