Et si on devenait " Tous vélo-actifs " ?

" Tous vélo-actifs " est une opération de sensibilisation et de communication pour promouvoir les déplacements domicile-travail à vélo. Pour améliorer les conditions de la pratique du vélo et développer significativement son utilisation en Wallonie, le gouvernement wallon a lancé, fin 2010, le Plan Wallonie cyclable. " Tous vélo-actifs " est l’une des actions de ce plan. Initiée et pilotée par le Service Public de Wallonie, l’opération est menée sur le terrain par la Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises. Son objectif est d’inciter les travailleurs wallons à effectuer les déplacements domicile-travail à vélo. Les formules de vélos d’entreprise Le vélo de société a le vent en poupe ces dernières années. De nombreuses entreprises songent à le proposer à leurs employés, car les avantages du vélo sont nombreux : employés en meilleure forme et plus performants, moins d’absentéisme, atout en matière de RSE, d’image, de recrutement… Le leasing d’un vélo est l’une des formules les plus courantes pour mettre des vélos à disposition de ses employés, car il offre des avantages pratiques et fiscaux. Trois types d’utilisation du vélo de société : Le vélo de société personnel : il est lié à un employé en particulier qui l’utilise pour faire les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Il peut aussi l’utiliser pour des déplacements de service et pour ses déplacements privés.

: il est lié à un employé en particulier qui l’utilise pour faire les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Il peut aussi l’utiliser pour des déplacements de service et pour ses déplacements privés. Le vélo de service : il appartient à l’entreprise et est utilisé par les employés pour les trajets de service (déplacements entre différents bâtiments, rencontre avec un client…) et éventuellement de loisir (lunch sur le temps de midi…). Il n’est donc pas lié à un employé en particulier.

: il appartient à l’entreprise et est utilisé par les employés pour les trajets de service (déplacements entre différents bâtiments, rencontre avec un client…) et éventuellement de loisir (lunch sur le temps de midi…). Il n’est donc pas lié à un employé en particulier. Il est aussi possible de proposer des vélos en libre-service aux employés. Ces vélos n’appartiennent ni à l’entreprise ni à l’employé.

Le vélo pour aller au travail, presque une pratique quotidienne pour Jean De Cambry - Extrait de... Jean De Cambry est employé de l’entreprise Enersol sponsor du The Sun Trip Europe, Il fait deux à trois fois par semaine le trajet aller-retour entre Chaudfontaine et Herve pour se rendre à son travail, en empruntant le RAVeL de la Ligne 38. Rouler en semaine avant le boulot lui permet de faire son sport personnel pour passer du temps en famille le week-end.

Comment facilité la pratique du vélo en entreprise ?

5 images © roibu an bicycle parking © DenBoma © J2R

1. Le vélo de société personnel De plus en plus d’employés envisagent d’utiliser régulièrement le vélo pour leurs déplacements domicile-travail. Pour gagner du temps, pour être plus détendu, pour faire du sport… Les raisons sont multiples. L’entreprise peut désirer soutenir ce choix pour favoriser le bien-être de son personnel, limiter l’espace dévolu au parking sur son site, répondre à des objectifs environnementaux ou encore pour être un employeur attractif et recruter plus facilement des talents. Si une entreprise veut mettre en place des vélos de société personnels, elle a habituellement trois choix : Elle propose un achat groupé à ses employés . Elle effectue une seule commande pour tous ses employés, leur permettant souvent d’avoir un rabais sur le prix. Chaque employé achète lui-même son vélo.

. Elle effectue une seule commande pour tous ses employés, leur permettant souvent d’avoir un rabais sur le prix. Chaque employé achète lui-même son vélo. Elle peut acquérir elle-même des vélos et les proposer à ses employés par un leasing interne avec possibilité (ou non) de rachat du vélo à la fin du contrat. L’entreprise peut passer par un vélociste pour acheter ces vélos ou opter pour une compagnie de leasing afin de bénéficier d’avantages complémentaires (assurance, assistance… Voir ci-dessous).

avec possibilité (ou non) de rachat du vélo à la fin du contrat. L’entreprise peut passer par un vélociste pour acheter ces vélos ou opter pour une compagnie de leasing afin de bénéficier d’avantages complémentaires (assurance, assistance… Voir ci-dessous). Elle peut passer un contrat avec une compagnie de leasing (voir ci-dessous) qui met elle-même les vélos à disposition avec possibilité (ou non) de rachat du vélo par l’employé à la fin du contrat. La mise à disposition d’un vélo de société personnel s’accompagne souvent de la signature d’un règlement relatif aux vélos de leasing entre l’employeur et l’employé. Il stipule habituellement que l’employé s’engage à effectuer régulièrement ou à un tel pourcentage du temps (souvent 20%) ses trajets domicile-travail à vélo, à user du deux-roues en bon père de famille, à respecter le Code de la route…

2. Le vélo de service Pour les vélos de service, deux choix sont possibles pour l’entreprise : Soit elle achète elle-même les vélos et les met à la disposition de ses employés en libre-service ou via un système de réservation.

ou via un système de réservation. Soit elle passe par une compagnie de leasing qui lui met à disposition une flotte de vélos qui sera utilisée par les employés. Comme pour le leasing de vélo personnel, un paiement mensuel est réalisé pour la location des vélos, mais ici, c’est l’entreprise qui paiera les mensualités. À la fin de la durée du contrat, les vélos seront restitués à la compagnie de leasing ou rachetés par l’entreprise en fonction de la formule choisie. Si les vélos de service sont habituellement réservés pour les trajets de service, l’entreprise peut aussi les prêter aux employés qui voudraient tester le vélo pour leurs trajets domicile-travail, souvent pour une courte période. C’est une manière intéressante de promouvoir le vélo dans son entreprise parce qu’elle permet aux travailleurs de tester ses trajets en conditions réelles avant de s’engager en toute connaissance de cause dans l’achat d’un vélo.

© le voyage 3. Le vélo en libre-service Un système de vélos en libre-service peut répondre aux besoins de mobilité des collaborateurs de l’entreprise que ce soit pour des déplacements domicile- travail, professionnels ou sur le temps de midi. Si votre entreprise est située dans une ville qui dispose de ce service et à proximité d’une station, il ne sera plus indispensable d’avoir une flotte de vélos de service ou d’augmenter éventuellement celle qui existe et d’en assurer la gestion. Sachez que les opérateurs de vélos en libre-service proposent des tarifs avantageux et des solutions taillées " sur mesure " pour les entreprises.

Anne Laure Macq teste la mobilité douce à Liège !

Plus d’infos sur le Portail de la mobilité en Wallonie Retrouvez Le Beau Vélo de RAVeL le samedi de 13h à 15h en radio sur VivaCité, le dimanche après-midi sur La Une télé et à tout moment sur RTBF Auvio !