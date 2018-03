Deviens notre vloggeur cet été et remporte un smartphone !

À l’occasion de sa 20 ème édition, le Beau Vélo de RAVeL recrute 20 Vloggeurs !

Tu es né entre 1997 et 2000 et tu "snap" plus vite que ton ombre ? Les stories Instagram et le fil d’actualité Facebook n’ont aucun secret pour toi ?

Deviens notre vloggeur d'un jour et remporte un smartphone !

Les 3 meilleurs vloggeurs de l'été gagneront en plus un vrai saut en parachute !

Chaque samedi de l’été, Le Beau Vélo de RAVeL part à la découverte des belles régions de Wallonie et de Bruxelles…tout en pédalant ! Pour la saison 2018, l'équipe donne la possibilité à 20 jeunes d'embarquer avec eux sur les routes de Belgique. Ils seront sélectionnés pour chacune de 13 étapes du Beau Vélo de RAVeL et des 7 étapes de l’Echappée belge en Belgique.

La mission ?

Faire vivre l’aventure de la balade aux internautes ! À toi d’alimenter les réseaux sociaux de VivaCité avec un maximum de créativité !

Comment participer ?

C'est simple ! Inscris-toi ci-dessous...Attention, l'inscription est obligatoire