Des vélos en bambou : un projet social et écologique en Belgique

Et si mobilité douce rimait avec production artisanale et écologique ? C’est en tout cas l’idée du projet Bamboo4OurPlanet, qui depuis l’an dernier propose des vélos en bambou.

Tout commence en 2007 quand Gérard Munyanziza constate que par souci de confort, les gens issus de la communauté africaine à Mons vivent et se retrouvent en fonction de leur pays d’origine, ce qui freine l’intégration et l’inclusion sociale. Pour remédier à cette problématique, Gérard crée l’asbl No Borders pour favoriser les rencontres interculturelles à travers les activités socioculturelles et sportives.

Après la création d’un club de football, la mise en place d’activités et de sorties socioculturelles, No Borders décide en 2019 de mettre en valeur des initiatives entrepreneuriales axées sur la mobilité douce, les ressources locales, la protection de l’environnement et la solidarité Nord-Sud.

Après un premier voyage en Ouganda en 2018, c’est véritablement en 2019 au Ghana que s’est concrétisé le partenariat avec my Boo Bikes basé à Kiel (Allemagne), et Yonso project, le fabricant de cadres de nos vélos au Ghana. L’objectif, contribuer à l’éducation des jeunes ghanéens via la construction d’une école grâce aux bénéfices de la vente des vélos.