Des territoires, des rencontres et toujours plus de vélo !

Entre le Beau Vélo de RAVeL et l’Echappée Belge en France, le vélo a marqué cet été !

Bonne rentrée à tou (te) s, sur les chapeaux de roues… de vélo évidemment !

Plus que jamais, c’est aujourd’hui le moyen de locomotion tendance.. Qu’il soit électrique, cargo, de course ou tout-terrain, on en voit de plus en plus sur le RAVel et dans nos rues, nos villes et nos campagnes.

Avec toute l’équipe du BVR, sommes heureux d’avoir contribué, depuis + de 20 ans, à sa popularité. Et nous ne sommes pas prêts de nous arrêter en si bon chemin : avant de vous retrouver l’an prochain pour une nouvelle saison en full présentiel avec de beaux gros pelotons comme on les aime, nous vous proposons d’enfourcher votre bicyclette pour des Echappées chez nos voisins français. Nous avons sélectionné pour vous 5 itinéraires sympas dans la Vallée des Rois, sur la Via-Rhôna, en Bretagne, en Lorraine et en Normandie.