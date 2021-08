Des petits et des grands itinéraires de randonnée : découvrez toutes les richesses de la Wallonie !

Si vous aimez la randonnée, la Wallonie est un véritable terrain de jeux aux multiples possibilités en termes d’itinéraires pédestres. En famille avec les plus petits ou entre amis, on retrouve de nombreuses balades allant de quelques kilomètres à des itinéraires plus grands qui peuvent prendre parfois plusieurs jours. Parmi les Grands itinéraires de balade, les plus connus sont : les Sentier GR des Abbayes Trappistes (290km) qui relient les abbayes de Chimay, Rochefort et Orval, la Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay (178km), La Transardennaise qui relie La Roche à Bouillon en 160km ou encore les Sentiers d’Art, une grande boucle de 140km parsemée d’une cinquantaine d’œuvres d’art.

20 randonnées incontournables en Wallonie – De 10 à 20km Grands itinéraires, châteaux, lieux insolites, patrimoine, histoire, paysages à couper le souffle, villages… Autant de thématiques que d’itinéraires. Et pourquoi ne pas prolonger votre randonnée par une visite culturelle, une dégustation des spécialités du terroir ou une nuit dans un hébergement local ? Une manière complète et originale de visiter la Wallonie en une journée, un weekend… seul, en couple, en famille… en été, en hiver… à petit ou grand budget. Pour chaque rando, sont proposés : une carte, un pas à pas, le fichier GPX et des propositions d’hébergements et activités à faire à proximité. 20 balades en Wallonie – De 5 à 10km Des balades courtes, attractives et avec des balisages faciles à trouver : idéales pour tous les marcheurs, aguerris ou non ! Pour chaque rando, sont proposés : une carte, un pas à pas, le fichier GPX et des propositions d’hébergements et activités à faire à proximité.

Grands itinéraires : Les Sentiers de Grande Randonnée (GR) Créée il y a plus de 60 ans, l’association des Sentiers de Grande Randonnée propose aux randonneurs pédestres un réseau de plus de 5.000 km d’itinéraires balisés en Wallonie et à Bruxelles ! Son but ? Faire connaître, promouvoir, encourager et faciliter le tourisme pédestre. Pour ce faire, l’association a créé des itinéraires de plusieurs jours, des randonnées d’une journée (15 à 25 km), des promenades conçues spécialement pour les familles (7 à 10 km). Téléchargez gratuitement les tracés GPX ou procurez-vous les topo-guides en vente directement sur leur site. Le balisage des Sentiers GR est permanent et standardisé. Il est réalisé afin de supprimer tout souci de recherche d’itinéraire. Les GR en ligne sont balisés par des traits blancs et rouges horizontaux. Les GR de pays (formant une boucle de plusieurs jours) sont désormais balisés par des traits jaunes et rouges horizontaux. Les itinéraires GR incontournables Sentier GR des Abbayes Trappiste s (290 km) : vous emmène d’abbaye en abbaye, à la découverte des bières trappistes de Chimay, Rochefort et Orval. Découpé en 2 tronçons (Orval-Rochefort (116 km) et Rochefort-Chimay (174 km)), l’itinéraire traverse la Fagne et les forêts de Chimay, les bords de Meuse puis la Famenne et le massif ardennais.

Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay (178 km) : dans un écrin de verdure de 90 000 hectares, cet itinéraire est jalonné de neuf zones de bivouacs et de refuges aux couleurs de la forêt. Le randonneur peut ainsi décider de passer la nuit en forêt, à l’aventure ! Téléchargez les tracés GPX et les topo-guides : www.grsentiers.org Les itinéraires Grande Traversée des Ardennes (GTA) La Transardennaise (160 km) : relie La-Roche-en-Ardenne à Bouillon, traversant les splendides vallées de la Lesse, l’Ourthe et la Semois, en 7 étapes : La Roche-en- Ardenne – Sprimont (Sainte-Ode) – Saint- Hubert – Nassogne – Mirwart – Daverdisse – Paliseul – Bouillon.

La Transfamenne (57 km) : poursuit La Transardennaise au départ de Nassogne pour rejoindre La Roche-en- Ardenne en 3 étapes : Nassogne – Marche-en-Famenne – Marcourt – La Roche-en-Ardenne.

La Transgaumaise (140 km) : vous emmène à la découverte de la "Petite Provence", reliant la Gaume en Belgique et la Lorraine française en 6 étapes : Virton – Torgny – Montmédy (F) – Orval – Ste Cécile – Izel – Virton.

Le Sentier des Vallées de l’Ourthe et du Laval (105 km) : itinéraire en étoile composé de 5 boucles de 17 à 27 km, au départ de Sainte-Ode (Domaine de Beauplateau), dans le parc naturel des deux Ourthes. Plus d’infos : https://www.gta.be/

D’autres grands itinéraires Escapardenne – Eislek Trail (106 km) : entre Kautenbach (Luxembourg) et La Rocheen- Ardenne. L’itinéraire transfrontalier suit un tracé balisé dans les deux sens et est divisé en cinq étapes : Kautenbach (L) – Clervaux (L) – Asselborn (L) – Houffalize – Nadrin – La Roche-en-Ardenne. (106 km) : entre Kautenbach (Luxembourg) et La Rocheen- Ardenne. L’itinéraire transfrontalier suit un tracé balisé dans les deux sens et est divisé en cinq étapes : Kautenbach (L) – Clervaux (L) – Asselborn (L) – Houffalize – Nadrin – La Roche-en-Ardenne.

Sentiers d’art (140 km) : grande boucle parsemée de plus de 50 oeuvres d’art dont des abris artistiques réalisés à travers les Vallées des Saveurs (Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze) par des artistes belges et internationaux. Des boucles plus courtes permettent aux familles de réaliser des circuits entre 10 et 15 km. (140 km) : grande boucle parsemée de plus de 50 oeuvres d’art dont des abris artistiques réalisés à travers les Vallées des Saveurs (Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze) par des artistes belges et internationaux. Des boucles plus courtes permettent aux familles de réaliser des circuits entre 10 et 15 km.

Entre Lesse et Lomme (78 km) : itinéraire à parcourir pendant 3 jours dans (78 km) : itinéraire à parcourir pendant 3 jours dans la Grande Forêt de Saint-Hubert , avec 3 bivouacs aménagés. Il existe 16 liaisons avec les villages à proximité pour y passer la nuit dans un gîte. Pour une balade de quelques heures, une portion du parcours peut également être parcourue.

Saint-Jacques de Compostelle : les grandes voies jacquaires remises à jour depuis les années 90 partagent de nombreux tronçons du GR. Les chemins de Saint-Jacques sont connus comme des chemins sans frontière, ni dans le temps, ni dans l’espace. : les grandes voies jacquaires remises à jour depuis les années 90 partagent de nombreux tronçons du GR. Les chemins de Saint-Jacques sont connus comme des chemins sans frontière, ni dans le temps, ni dans l’espace. Ces itinéraires peuvent être parcourus librement ou en formule package avec ou sans transport de bagages. Plus d’infos et tarifs sur : https://europaventure.be/ et www.ardennes-rando.com

