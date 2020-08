Dernière étape du Beau Vélo de RAVeL : Bruxelles la belle !

Cet été, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Adapté à la situation, Adrien Joveneau vous fera redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour. En solo et avec quelques invités, cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète.

Après Vielsalm, cette semaine c’est au cœur de notre capitale que le Beau Vélo vous emmène à la redécouverte du parcours réalisé en 2019 à Bruxelles.

La commune de Bruxelles, qui porte le titre de ville, est constituée de plusieurs territoires : le Pentagone qui délimite le centre historique, les anciennes communes de Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek, et les parties de communes voisines annexées qui sont le quartier nord-est avec l’extension moderniste du quartier nord, le " quartier européen " et le quartier de l’avenue Louise avec le bois de la Cambre et une partie de la forêt de Soignes.

Pour cette étape incontournable de la saison, Adrien Joveneau accompagné par Jérôme de Warzée démarrera de l’Atomium, monument incontournable de la ville construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958 et représentant la maille conventionnelle du cristal de fer agrandie 165 milliards de fois. De là, ils se dirigeront vers Tour et Taxi ou les attendra Francis Hubin aux commandes d’un vélo cargo. Ensuite ils poursuivront la route en direction du rond-point Schumann ou ils s’accorderont une petite pause gourmande en compagnie de la pétillante cheffe étoilée Isabelle Arpin, qui leur préparera un petit dessert à base d’abricots. Enfin, l’émission se terminera au Cinquantenaire en compagnie de Pierre Theunis, un chanteur tout aussi décalé que notre de Warzée !

Rendez-vous samedi 29 août de 16h à 18h sur Vivacité et dimanche sur La Une après le JT de 13h !