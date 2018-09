Défilé d'artistes ce dimanche au pied de l'Atomium !

Une belle affiche pour la clôture de la saison, ce dimanche à Bruxelles !

C'est déjà la dernière étape de la saison ce dimanche, lors de la journée sans voiture.

Après une balade au coeur de notre belle capitale, c'est la musique qui vous attend dès 16h ! Une affiche qui aura un lien avec The Voice Belgique !

Nous fêterons cette clôture en compagnie de VITAA (coach The Voice Belgique 2018-2019), Bastian Baker (coach The Voice Belgique 2013) et Pierre Lizée (participant à The Voice Belgique 2016).

Le groupe Mister Cover, fidèle de l'événement, nous offrira une heure d'ambiance pour terminer cette belle journée.

