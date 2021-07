Découvrir la Wallonie grâce aux itinéraires vélo longue distance !

L'EuroVelo 5, itinéraire vélo longue distance - Extrait de Le Beau Vélo de RAVeL (4/11) -... L'itinéraire EuroVelo 5, nommé "Via Romea Francigena" relie Londres à Brindisi en Italie sur plus de 3000 km et à travers 7 pays. Il vous emmène à la découverte des multiples richesses du patrimoine naturel, architectural, culturel et brassicole de la Belgique. Au départ de Roubaix, en France, vous entamez un périple dans le passé fluvial de notre région. En suivant le cours du fleuve, vous serpentez tantôt en Flandre, tantôt en Wallonie. Après un passage relaxant à travers le Pays des Collines, cap sur Bruxelles et le Brabant wallon. Les champs de céréales caractéristiques de la Hesbaye vous guident petit à petit vers le Namurois et la capitale de la Wallonie. Longez la Meuse jusqu'à Dinant avant de vous diriger vers le Condroz, puis le Pays de Famenne. A la sortie de Marche-en-Famenne, le RAVeL vous mène vers la vallée de l'Ourthe. L'itinéraire prend fin à la frontière luxembourgeoise après une succession de villages charmants et de panoramas naturels qui font la richesse de l'Ardenne. Avec 4 itinéraires internationaux (EuroVelo 3, EuroVelo 5, EuroVelo 19 et Vennbahn) et 9 itinéraires régionaux de longue distance (de W1 à W9), la Wallonie est une destination idéale pour la pratique du vélotourisme. Wallonie Belgique Tourisme met à votre disposition une brochure de balades à vélo incontournables ainsi que des cartes RAVeL gratuites dans les organismes touristiques.