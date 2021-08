Découvrez le plan RAVeL pour soutenir la mobilité douce en Wallonie !

C’était une promesse de la déclaration de Politique Régionale : soutenir significativement la mobilité douce et active et le développement d’une infrastructure adaptée. Avec le nouveau Plan RAVel 2020-2024, le ministre Philippe Henry ouvre la voie vers de nouveaux modes de déplacements alternatifs à la voiture.

Particulièrement adapté au loisir et à la promenade, le RAVeL est aussi une solution pour les déplacements quotidiens. Un tracé direct, un revêtement en dur, un environnement verdoyant à l’abri des véhicules motorisés… Bref, tout pour joindre l’utile à l’agréable. Aujourd’hui, on compte 1.450 km de RAVeL et plus de 200 km de préRAVeL et voies vertes communales. Pour rappel, en juillet dernier, la Wallonie a adopté son "Plan Mobilité et Infrastructures pour tous 2020-26", qui réserve un montant de 250 millions uniquement pour des projets additionnels de mobilité douce ! Envie de devenir incollable sur les aménagements cyclables ? Rendez-vous ici