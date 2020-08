On parle bien souvent du tandem ou du vélo électrique... mais connaissez-vous le vélo cargo ? Ces derniers temps, dans nos villes, on en croise de plus en plus. Ils sont souvent utilisés par des livreurs, qui transportent du courrier, des colis, des repas... Mais également par des parents qui conduisent leurs enfants à l’école. Que penser de tout ça ?

Les vélos-cargos – c’est comme ça qu’on désigne les vélos spécifiquement conçus pour le transport de marchandises ou de personnes ; peuvent être montés sur deux ou trois roues, on parlera alors de biporteurs ou de triporteurs – permettent, en ville, de livrer des colis efficacement, entre 1,5 et 2 fois plus rapidement qu’un véhicule motorisé traditionnel. Des études démontrent qu’environ 51% des marchandises déplacées en ville pourraient l’être avec un vélo cargo. Il en va de même pour le transport de personnes : avec un bon vélo cargo, surtout s’il est équipé d’une assistance électrique, on peut aisément transporter 1, 2 voire 3 enfants, par exemple pour les conduire à l’école. L’avantage avec un vélo cargo, c’est qu’on n’est pas soumis aux aléas de la circulation : on sait quand on part et quand on arrive, ça permet de mieux prévoir son emploi du temps.

Le vélo cargo est donc une solution d’avenir ?

Le vélo cargo présente un énorme potentiel, particulièrement en ville, bien sûr, où les trajets sont en général plus courts en raison de la densité des services disponibles. Le monde de la logistique lui porte d’ailleurs un intérêt croissant, car il allie performance économique et écologique. De plus, le vélo cargo véhicule une image positive, sympa, dans l’air du temps.